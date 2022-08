Les mystères de Londres - S01 E10 - Illusions et trahison

Alors qu’il se réveille un matin, le révérend Farley, qui exerce dans la ville de LaPier, découvre avec effroi que tous les habitants sont morts. Appelés à la rescousse pour élucider cette affaire, l’agent Stratton, Houdini, et Doyle vont découvrir qu’il y a une autre survivante en la personne d’une jeune fille prénommée Libby. Nos trois héros rendent visite à des indiens habitant non loin de là. Leur chef, qui se fait appeler Walt leur explique que ces décès sont causés par Dame-Nature et qu’il s’agit là d’un juste retour des choses après des exactions causés par les hommes blancs lors de leur installation dans la vallée. Mais pour nos enquêteurs, l’explication de ces morts brutales pourrait bien se trouver dans une ancienne mine de cuivre abandonnée, non loin de là. Parallèlement, l’agent Stratton recroise son mari Benjamin. La jeune femme a de sérieux doutes concernant le rôle de son mari contre des groupes anarchistes. Grâce à un livre abandonné par Benjamin derrière lui, elle va découvrir que son époux projette d’assassiner le Président des Etats-Unis. Une fois l’affaire des morts mystérieuses réglée, nos héros filent à Buffalo où le Président doit justement visiter l’exposition Pan-américaine.