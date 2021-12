Le mystère Kendrick - Episode 1 - Premières minutes

La vie s'écoule paisiblement dans le petit village écossais de Kirkdarroch. Le médecin Tom Kendrick et sa femme Kate, professeure des écoles, élèvent leurs trois filles, dont la plus jeune est handicapée. Ils?passent beaucoup de temps en compagnie de Jess, une collègue et amie de Kate, et de son compagnon Steve, policier, et des deux petits garçons de ce dernier. Tout se passe pour le mieux jusqu'à ce qu'un soir, un drame se produise : un incendie ravage la maison des Kendrick et seul Tom survit, sauvé des flammes par Steve. Les trois petites filles étaient enfermées dans leur chambre, un verrou ayant été posé à l'extérieur. L'autopsie révèle qu'ils ont tous les cinq reçu une injection : il s'agit donc d'un meurtre. La fragilité de Kate se révèle peu à peu, mais ce n'est peut-être pas aussi simple...