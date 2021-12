Le mystère Kendrick - Episode 2

A l'enterrement de Kate, Jess fait la rencontre de Sasha, une ancienne amie de la défunte. Cette dernière finit par lui avouer que leur amitié avait pris fin car elle avait eu une relation sexuelle avec Tom, un soir où elle était triste et esseulée, il y a des années. A la description de cet événement, Jess réalise alors qu'elle-même a été victime du pouvoir manipulateur de Tom. Il l'a séduite alors qu'elle venait d'apprendre que sa première FIV avait échoué. Rongée par le remords et le doute quant au rôle que Tom a vraiment joué dans la tragédie, elle avoue son aventure avec lui à Steve et fait une déposition à la police. Steve, persuadé aussi que Tom est coupable, va trouver Dylan pour le convaincre de témoigner sur ce qu'il aurait vu le soir de l'incendie...