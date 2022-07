Le mystère Kendrick - Episode 3

En flash-backs : on voit Tom fêter l’anniversaire de Charlotte avec ses filles, pendant que Kate se morfond dans sa chambre. On le voit jaloux, écoutant les conversations téléphoniques de sa femme. Lui révélant, peu de temps avant (la veille peut-être même ?) la journée à la plage pour fêter l’anniversaire de Charlotte, qu’il a couché avec Jess. À l’école, on voit la déception de Kate et ses doutes sur l’amitié de Jess. On assiste à une scène où Tom, en présence de sa mère, tyrannise Kate. On voit Carol ne pas oser prendre sa défense, mais lui dire timidement en cuisine qu’elle désapprouve la situation et qu’elle ne devrait pas se laisser faire. Après l’accident de voiture, à l’hôpital, on voit Kate demander de l’aide à Steve, en lui disant que Tom l’abrutit de médicaments et qu’un jour, il finira par la tuer. En chronologie réelle : Darlington et Collins, rejoints par Steve, interrogent Tom suite à la déposition de Dylan. L’insuline, la vidéo où on voit Tom face caméra, impassible et muet, les incohérences de son récit sur la soirée ayant précédé le drame, tout l’accable. Alors qu’il continue à accuser Kate d’avoir tué leurs filles et incendié leur maison, il est mis en détention provisoire. Il appelle Carol pour qu’elle vienne le voir et lui demande de prendre une nouvelle hypothèque sur sa maison, afin de payer un avocat. Dylan a des remords et se rétracte, expliquant que Steve lui a fait modifier son témoignage et que c’est Kate qu’il a vu rattraper Emily dans la forêt ce soir-là. De retour chez eux après une soirée au pub avec Sandra, Luke et les garçons, où ils apprennent que Sandra est enceinte, et où Steve se rend compte que Luke est proche de ses fils, Jess et Steve ont une violente dispute. Tom est libéré pour vice de procédure. Steve est désespéré, il se sent doublement coupable, de ne pas avoir cru Kate quand elle lui demandait de l’aide, et d’avoir permis à Tom d’échapper à la justice parce qu’il a demandé à Dylan de mentir.