Le mystère Kendrick - Episode 3

Dans le passé, Tom fête l’anniversaire de Charlotte avec ses filles pendant que Kate se morfond dans sa chambre. On le voit jaloux, écoutant les conversations téléphoniques de sa femme. Il lui a révélé peu avant sa liaison avec Jess.?A l’école, on voit la déception de Kate et ses doutes sur l’amitié de Jess. Tom, en présence de sa mère, tyrannise Kate. Carol n'ose prendre sa défense, mais elle lui confie timidement en cuisine qu’elle désapprouve la situation. Après l’accident de voiture, Kate demande de l’aide à Steve à l'hôpital. En?temps réel,?Darlington et Collins, rejoints par Steve, interrogent Tom, suite à la déposition de Dylan.