Le mystère Kendrick - Episode 4

Nicky, l’avocate de Tom, qui ne croit pas à son innocence, essaie de le préparer à l’idée d’être condamné. Tom est informé des conditions de sa liberté provisoire?: rester au domicile qu’il a déclaré, ne pas conduire, ne pas s’approcher des témoins de l’affaire, autant dire tout le village. Steve est de plus en plus irascible. Entre Sandra qui est enceinte, Luke qui prend de plus en plus le rôle de beau-père dans la vie de ses fils et les provocations de Tom qui refuse de respecter les conditions de sa liberté provisoire.