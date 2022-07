Le mystère Kendrick - Episode 4

"Nicky, l’avocate de Tom, qui ne croit pas à son innocence, essaie de le préparer à l’idée d’être condamné. Tom est informé des conditions de sa liberté provisoire : rester au domicile qu’il a déclaré, ne pas conduire, ne pas s’approcher des témoins de l’affaire, autant dire tout le village. Steve est de plus en plus irascible. Entre Sandra qui est enceinte, Luke qui prend de plus en plus le rôle de beau-père dans la vie de ses fils et les provocations de Tom qui refuse de respecter les conditions de sa liberté provisoire. Steve avoue à Jess que Kate lui avait demandé de la protéger de Tom. Jess lui en veut, puis finit par comprendre qu’elle aussi a sa part de responsabilité. Ils mettent les choses au point entre eux, et finissent par se réconcilier. Mark, l’autre médecin du village, et Carol ont organisé une collecte de fonds pour installer une pergola dans le jardin à la mémoire de Kate et ses filles. Après avoir trouvé l’idée insultante, Tom décide d’y aller, alors qu’il n’en a pas le droit. En le voyant, Steve explose et se bat avec lui. Tom révèle que Steve a contraint Dylan à faire un faux témoignage. Alors que Nicky le met en garde une nouvelle fois, Tom la renvoie. En quête de reconnaissance, Tom débarque chez Jess et lui raconte des mensonges, sur Kate et sa soi-disant « folie » et sur sa propre enfance, notamment. Jess rend visite à Carol et comprend que celle-ci sait depuis le départ que son fils est responsable de ce qui est arrivé. Elle la convainc d’aller voir la police. Jess conseille à Sandra et Steve d’emmener Lewis chez le psychologue, car il s’arrache la peau du bras, là où il s’est brûlé le jour du bal, avant l’incendie. "