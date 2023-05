Infos, Mag & Sport

Les Nouveaux Modèles - Des mots et des actions pour tout changer Ce sont des sportifs de haut niveau, des collégiennes, des bénévoles ou des entrepreneurs à impact. Découvrez les portraits inspirants de citoyens et citoyennes engagé·es dans la transformation plus inclusive et durable du monde dans lequel nous vivons. À travers la question "Quel mot, plus que n'importe quel autre, vous pousse à agir aujourd'hui ?", ils construisent ensemble de nouveaux modèles de société.