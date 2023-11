Les nouveaux paysans

Magazines • Reportages

Parce qu'on en a marre des pesticides, de l'érosion des sols et de la biodiversité, de la dépendance aux grands semenciers internationaux, le renouveau de l'agriculture est en marche ! Du semi à la récolte, dans des paysages à couper le souffle, ce documentaire dresse une galerie de portraits d'agriculteurs engagés pour produire mieux, de manière plus écologique, plus locale, en gagnant leur vie dignement. Pour cela ils ont choisi de remettre au goût du jour des méthodes agricoles traditionnelles, moins polluantes comme le cheval de trait, moins gourmandes en eau et en engrais comme les variétés anciennes de céréales, des pratiques oubliées comme le pâturage itinérant ou la cueillette sauvage. Durant quatre saisons, nous allons suivre cinq personnages hauts en couleur qui se confrontent chacun au défi de vivre de leur activité agricole, tout en assouvissant leur quête de sens.