Les Octonauts : explorer, secourir, protéger.

Par Sonia LE CAILLEC | Ecrit pour TF1 |

Les Octonauts sont des aventuriers-scientifiques. Ils vivent à vingt mille lieues sous les mers à bord de leur maison-vaisseau : l’Octocapsule. Ces explorateurs des fonds marins ont pour mission de répertorier les incroyables créatures qui peuplent les abysses afin de mieux les protéger. Mené par le Capitaine Ours Barnacles, l’équipage est composé entre autres d’un chat, d’un lapin et d’une pieuvre…



La clé de leur réussite ? Le travail en équipe, l’amour de la science, de l’aventure et de la musique ! En effet, chaque Octonaute joue d’un instrument, du plus classique au plus loufoque… Embarquez à bord du monde extrêmement imaginatif des Octonautes pour une odyssée inoubliable.



Inspiré des livres de Meomi, un duo d’auteur et d’illustrateur : Vicki Wong et Michael Murphy.







Capitaine Barnacles : L’ours polaire, leader de l’équipage Octonauts. C’est un excellent pilote et un expert de la navigation.



Peso, est le médecin de l’équipe au grand cœur ! Il n’aime pas les situations effrayantes mais en cas de besoin il est l’un des plus courageux!



Kwazii , Ce chat au mystérieux passé de pirate est un vrai casse-cou.



Tweak est l’ingénieure mécanicien pour l’Octopode. Elle assure la maintenance de tous les véhicules des Octonauts



Professeur est une brillante pieuvre océanographe. Il est le fondateur original des Octonauts



Dr. Shellington est un biologiste marin, un peu étourdi



Cassi est la photographe officielle et une experte en informatique. Elle est également très coquette