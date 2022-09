Séries & Fictions

En 15 ans, 6 femmes ont disparu. Blondes, jeunes et toujours le même modus operandi Aucun corps retrouvé. Uniquement des vêtements, lavés, repassés et pliés que le tueur dépose sur des bancs publics quelque part entre Lille et Boulogne-sur-Mer. Depuis 15 ans, Christian Janvier enquête, hanté par celles qu'il appelle « Les Oubliées ». Un homme qui se rend compte qu'autour de lui, « tout le monde a quelque chose à cacher ». Un homme malade, qui souffre de troubles de la mémoire. Des troubles qui s'accentuent avec le temps. Christian Janvier n'a pas le choix : il faut trouver la vérité avant de tout oublier.