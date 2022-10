Les oubliées - S01 E01 - Anne, disparue le 4 mai 2004

Avant d'être un adjudant de gendarmerie, Christian Janvier est un homme. Un homme de morale et de parole, enquêteur tenace, formé à une police judiciaire intègre et rigoureuse. Il fait partie du groupe «homicides» de la section de recherche de gendarmerie du Nord-Pas-de-Calais ; un groupe chargé de faire la lumière sur des disparitions ou meurtres non résolus. Christian Janvier est sur l'affaire des «Oubliées» depuis quinze ans. Proche des familles des six disparues, il refuse d'abandonner les recherches. Aidé dans son enquête par Olivier Ducourt, un jeune gendarme, il découvre la disparition d'une septième jeune femme : Sylvie Trebourg