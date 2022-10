Les oubliées - S01 E02 - Isabelle, disparue le 22 mars 1996

Retrouver les corps des six jeunes filles, voilà ce qui obsède Janvier depuis longtemps. Lors d'un interrogatoire, Guerrand donne des indications aux gendarmes, mais les fouilles ne donnent rien ! Janvier est de plus en plus persuadé que Guerrand a bel et bien tué Sylvie, mais pas les autres filles. Il doit se dépêcher de trouver le vrai coupable avant qu'il ne récidive ! Selon lui, Guerrand n'a fait que copier le mode opératoire de quelqu'un qu'il connaît bien. Pourrait-il donner à l'inspecteur le nom du meurtrier?