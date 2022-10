Les oubliées - S01 E04 - Nathalie, disparue le 2 mai 1991

Depuis quinze ans, six jeunes femmes ont disparu. Aucun corps retrouvé ; juste des vêtements lavés, repassés et déposés sur des bancs publics. Au milieu des vêtements, à chaque fois, une petite statuette de la vierge Marie... L'histoire d'un homme : Christian Janvier, hanté par six oubliées. Un homme malade, victime de troubles de la mémoire, qui ne sait plus où chercher pour trouver la vérité