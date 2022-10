Les oubliées - S01 E05 - Elsa, disparue le 24 mai 2005

En quinze ans, six jeunes filles ont disparu dans la région. Depuis quinze ans, des familles attendent des réponses. Aucun corps retrouvé. Juste des vêtements, soigneusement lavés et pliés, découverts sur des bancs le long de petites routes de campagne. Six disparitions et une intime conviction pour Janvier : un seul coupable