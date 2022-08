Les vacances des Pellissard à Saint-Tropez le 10 août sur MYTF1 MAX

Cet été, la famille Pellissard a décidé de partir en vacances à Saint-Tropez ! Pour la famille nombreuse bien connue des téléspectateurs, l'aventure s'annonce comme toujours XXL ! Avec leurs 8 enfants, les parents Amandine et Alexandre Pellissard partent à la découverte de la mythique ville de la Provence-Alpes- Côte d’Azur ! Le but de la famille XXL : marcher sur les pas des stars ! Du port de Saint-Tropez et ses impressionnants yachts, à la plage de Pampelonne et ses plages privées très select, en passant par le camping et la fameuse place des Lice, la famille et ses 8 enfants vont tenter de se faire une place au soleil ! Mais la jet-set avec 8 enfants, cela ne va pas toujours de pair !