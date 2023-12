Les petites histoires signées - Les malheurs de Monsieur Renard

Chaque année, TFou propose des court-métrages pour sensibiliser son jeune public à des thématiques citoyennes et sociales. Qu’il s’agisse du respect de la Nature, de l’importance de la Solidarité et de la Gentillesse, ou encore de la place primordiale de l’Imagination, chaque sujet est traité à hauteur des 4-10 ans. Pour la première fois, les films des cinq dernières éditions sont proposés en langue des signes pour les rendre accessibles aux enfants sourds et malentendants !