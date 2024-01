Les petits meurtres de Ruby : héritage empoisonné

Fiction étrangère • Thriller

Ruby doit interviewer la fondatrice de Nathalie au Naturel et présidente de l'association Oceans Aware, Nathalie , mais celle-ci est morte tuée dans un accident de voiture. Tommy, après autopsie, se rend compte qu'elle a été empoisonnée par de la colchicine. Ruby mène l'enquête avec le lieutenant Killian qui est en charge de l'affaire. Le premier suspect est Roger, un peintre qui travaille pour Nathalie. Ruby retrouve de la colchicine chez lui et Jake un gobelet de smoothie qui avait disparu de la voiture de Nathalie dans son bateau. Les soupçons se tournent aussi vers Kate, la sœur de Nathalie, et sur Steve son compagnon. Mais c'est en fait Amanda, la directrice des opérations de Nathalie au Naturel qui a fait le coup pour pouvoir détourner les fonds de l'association. Avec l'aide de Jenny, Ruby découvre son montage financier et le soir du gala de l'association, elle se confronte à elle. Jake ayant aussi compris sa culpabilité arrive en fin de soirée pour l'arrêter.