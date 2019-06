NEWS - Vendredi 09/12/11 - 11:45

Plus d'excuses... Dans sa nouvelle émission, Laurent Mariotte prend les Français par la main et leur montre, en direct, comment réaliser un repas complet en 45 minutes avec des produits frais et un budget raisonnable. Les petits plats dans les grands, à partir du lundi 12 décembre à 11h05 sur TF1 et MYTF1.fr