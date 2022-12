Liste des ingrédients pour le menu du samedi 24 décembre - Les petits plats dans les grands

Samedi 24 décembre, pour la onzième émission "Les petits plats dans les grands" Laurent Mariotte vous a concocté un menu de fête avec des Grands Chefs. Une entrée, un plat, fromage et un dessert le tout en 45 minutes. Découvrez les ingrédients nécessaires pour le menu de samedi.

Tous à vos paniers ! Samedi 24 décembre à 11h05 en direct sur TF1 et MYTF1.fr, vous avez rendez-vous avec Laurent Mariotte, Xavier - Finaliste de MasterChef et Marie-Ange Nardi pour réaliser en direct une entrée, un plat, un dessert à la portée de tous.Ce samedi, un menu de réveillon de dernière minute concocté par 3 grands chefs ; Anne- Sophie Pic, Alain Ducasse et Pierre Hermé ! C'est le cadeau de Noël de Laurent Mariotte et de toute son équipe.Voici la liste de tous les ingrédients dont vous aurez besoin pour cuisiner en direct, des recettes simples, rapides et pas chères pour un menu de fête !



Ingrédients pour 4 personnes du samedi 24 décembre pour un menu "A la table des Chefs"



Entrée : Foie gras minute et mousseline de betterave © Anne-Sophie Pic



Extrait du livre Scook 5 : Recette pour tous les jours. Leçon de cuisine par Anne-Sophie Pic (Edition Hachette Cuisine)

Le foie gras

- 1 foie gras frais de 500 g





La marinade

- 75 cl de vin rouge

- 50 g de sucre

- 10 cl de crème de myrtilles

- 1 bâton de cannelle

- 1 badiane

- 2 g d'anis en grains

- 10 g de sel

- 2 pincées de poivre noir





Pour la mousseline de betterave

- 2 betteraves rouges

- 1 orange

- 1 zeste d'orange

- Huile d'olive

- 1 cuillère à café de vinaigre de Xeres

- Sel, Gros sel

Pour le saumon

Extrait du livre : Nature - Mers et Océans (Alain Ducasse Edition)

- 1 filet de saumon de 500g

- un bouquet de coriandre

- 1kg de gros sel gris de Guérande

- 3 blancs d'œufs

- 20 g de miel

- 50 g de graines de coriandre

Pour la sauce

- 1 échalote

- 6 cuillères à soupe d'eau

- 6 cuillères à soupe de vinaigre de vin rouge.

- 1 yaourt à la grecque





Pour la garniture



- 2 navets

- une noix de beurre

- 1 cuillère à café de sucre



Dessert : Des mille et une saveurs © Pierre Hermé



Extrait du livre Rêves de pâtisser - 50 classiques de la pâtisserie réinventés par Pierre Hermé (Edition de La Martinière)



1 litre de sorbet mangue



Pour les dattes



- 250 g de dattes dénoyautées

- 250 g d'eau

- 50 g de thé Earl Grey

- 15 g de sucre semoule

- 25 g de jus de citron

- 1 goutte de Tabasco rouge





Pour Le jus aux épices



- 150 g de sucre semoule

- 1/2 l d'eau minérale

- 1/2 zeste d'orange

- 1/2 zeste de citron jaune

- 1 gousse de vanille

- 1 étoile badiane

- 1 clou de girofle

- 2 g de gingembre frais haché

- 2 gouttes de Tabasco rouge

- le jus d'un 1/2 citron jaune





Les fruits frais



- 1 orange

- 1 pamplemousse

- 1 mangue

- 1 citron jaune

- 1 citron vert

- La gelée d'amandes (facultatif)





Bon réveillon et joyeux Noël, Laurent Mariotte, Marie-Ange Nardi, Xavier et toute l'équipe de production "Maison fondée en 2010".