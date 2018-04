CLASH : « On dirait les oreilles de Mickey ! »

Angélique est la première mariée de la semaine. Celle que l’on surnomme « princesse bling bling » souhaite être la plus belle le jour de son mariage. Pour aller avec sa tenue, elle souhaite un chignon avec des boucles, du volume et des strass dans les cheveux. Si la future mariée appréhendait ce changement capillaire, elle est ravie lorsqu’elle se regarde dans le miroir. « C’est la coiffure de rêve, celle que j’ai toujours rêvé pour mon mariage, » dit-elle. Le trio de concurrentes n’est pas aussi conquis. « On dirait les oreilles de Mickey ! » lâche Lila. « Je trouve qu’il n’y a pas assez de strass et oser un peu plus sur le côté « bling bling » ajoute Emilie. Rendez-vous du lundi au vendredi 17h10 sur TF1 pour un nouvel épisode de Les plus belles mariées. Extrait de l’émission du lundi 30 avril.