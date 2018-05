CONFRONTATION : « On n’est pas là pour se faire des copines, ne l’oubliez pas !»

Avant de connaître laquelle de ces futures mariées remportera la finale, c’est l’heure des règlements de compte. Dans la salle du miroir, les quatre concurrentes vont pouvoir s’expliquer sur les images qu’elles viennent de visionner. La plus remontée, c’est Lauralee. La jeune femme se dit « dégoûtée », elle n’a pas apprécié la note attribuée par Angélique pour sa robe de mariée. Alors que la tension monte, Lila prend la parole : « Je n’ai pas envie de crier. J’assume toutes mes notes, » avant d’ajouter : « On n’est pas là pour se faire des copines, c’est un jeu, ne l’oubliez pas ! » Qui de Lauralee, Lila, Emilie ou Angélique va retrouver son reflet dans le miroir ? Rendez-vous du lundi au vendredi 17h10 sur TF1 pour un nouvel épisode de Les plus belles mariées. Extrait de l’émission du vendredi 4 mai