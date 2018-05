DEBAT : Être naturelle le jour de son mariage, pour ou contre ?

Le jour de son mariage, Emilie souhaite ressembler à une princesse des contes de fées. Pour sa mise en beauté, elle a déjà tout prévu. Elle souhaite un maquille simple et discret comme Kim Kardashian, star américaine experte en la matière. Pour Emilie, le résultat lui convient parfaitement. Elle se reconnaît à peine et n’a qu’un seul mot à la bouche : « waouh ». Mais côté visionnage, Lila et Angélique trouvent cette mise en beauté trop légère. « C’est trop naturel et pas assez mariage (…) C’est un flop ! » lance Angélique. Une remarque que Lauralee, pro du maquillage, ne comprend pas : « Je ne suis pas d’accord avec elle. » Selon elle, un maquillage trop prononcé lui aurait perdre « toute sa beauté et sa fraîcheur. » Rendez-vous du lundi au vendredi 17h10 sur TF1 pour un nouvel épisode de Les plus belles mariées. Extrait de l’émission du mercredi 2 mai.