EMOTION - Cette robe fait fondre en larmes la mère de Gwen

Gwenaëlle va bientôt se marier. Et qui dit mariage, dit choix de la robe de mariée, un choix très important. Gwenaëlle est accompagnée de deux proches pour aller essayer trois robes de mariée. Dès qu’elle sort de la cabine, c’est un grand WHOUA. Sa maman est subjuguée par cette première robe de princesse. L’émotion la gagne et elle verse même quelques larmes ! Gwen est également émue et se pose des questions. Est-ce que cette robe serait la bonne ? Est-ce la robe coup de cœur ? Celle que Gwen choisira pour le plus beau jour de sa vie. Pour le savoir, rendez-vous dès le lundi 16 avril à 17h10 sur TF1 pour la nouvelle émission « Les plus belles mariées » présentée par Karine Ferri.