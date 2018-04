EXCLU - Charlotte et sa première robe divisent les candidates !

Dès lundi, découvrez une nouvelle émission sur le choix crucial de la robe de mariée sur TF1. Charlotte est la première candidate à passer par le salon d'essayage. Elle veut une robe glamour qui fasse ressortir son côté sexy et femme fatale. Elle sera jugée par trois autres mariées, Gwenaëlle, Nella et Cynthia, et notée selon 3 critères : la robe de mariée bien sûr, l’accessoire et la mise en beauté. Pour Charlotte, c’est l’heure d’essayer sa première robe. Ses proches sont littéralement sous le charme. Mais ce n’est pas le cas de tout le monde. Gwen n’est pas fan des manches longues. Elle trouve la robe vieillotte et pense que Charlotte aura envie de se gratter si elle choisit cette robe pour son mariage ! Rendez-vous dès le lundi 16 avril à 17h10 sur TF1 pour la nouvelle émission « Les plus belles mariées » présentée par Karine Ferri.