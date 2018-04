EXCLU - L'accessoire très ORIGINAL de Gwen

Gwenaëlle sera la deuxième mariée de la semaine dans la nouvelle émission « Les plus belles mariées » à partir de lundi à 17h10 sur TF1. Pour accompagner le choix de sa robe de mariée, Gwenaëlle a choisi un accessoire très original. Accompagnée de ses proches, il est temps d’annoncer la nouvelle. Gwen ne souhaite pas porter des talons avec sa robe mais des baskets ! C’est la surprise pour sa mère qui essaye de la convaincre de mettre des escarpins. Du côté des trois mariées juges, c’est le choc. Cynthia, Charlotte et Nella n’en reviennent pas ! Elles espèrent au moins que les baskets auront des strass ! Nella lance « Mais les baskets c’est pour courir ! ». Pour le coup, c’est un accessoire très original ! Pour découvrir les baskets de Gwen, rendez-vous dès le lundi 16 avril à 17h10 sur TF1 pour la nouvelle émission « Les plus belles mariées » présentée par Karine Ferri.