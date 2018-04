La finale va-t-elle se transformer en règlement de compte ?

Ce vendredi, c’est la grande finale des plus belles mariées ! Vous allez enfin savoir quelle mariée a réussi à s’apprêter de la panoplie parfaite. Quelle robe, quel accessoire, quelle mise en beauté auront fait la différence et permis à l’une de nos quatre futures mariées de se démarquer ? C’est la dernière ligne droite de la compétition pour Charlotte, Cynthia, Gwenaëlle et Nella. Dans la salle du miroir, les concurrentes verront s’afficher la silhouette de la gagnante. Mais avant cela, elles vont pouvoir s’expliquer sur les images qu’elles viennent de visionner. Charlotte et Nella ne comprennent pas pourquoi Gwen a été si sévère. Une discussion s’impose. Rendez-vous vendredi 20 avril à 17h10 sur TF1 pour la grande finale de l’émission « Les plus belles mariées » présentée par Karine Ferri.