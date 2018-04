FLOP – Le maquillage de Gwenaëlle ne plaît pas

C’est encore mieux que ce que j’imaginais « Elle est maquillée là ?», « Je ne vois rien ! », « Je ne vois pas la différence ! » … Les candidates se sont lâchées concernant la mise en beauté de Gwenaëlle. Et elles sont toutes d’accord : le maquillage qu’elle a choisi est trop simple et ne la met pas en valeur. Les trois femmes ont la critique plutôt facile. « Non mais il est où le maquillage ? C’est un gros flop ! » lâche Nella. Cynthia non plus ne mâche pas ses mots: « Elle a un teint de princesse qui dort depuis 100 ans ! » Gwenaëlle n’a que faire des critiques de ses adversaires car elle adore et trouve le résultat bluffant : « C’est encore mieux que ce que j’imaginais » dit-elle. Rendez-vous du lundi au vendredi 17h10 sur TF1 pour un nouvel épisode de Les plus belles mariées. Extrait de l’émission du mardi 17 avril.