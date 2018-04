Les FROUFROUS de la discorde

Kelly est la mariée du jour. En plein essaye de robe, ses proches lui conseillent d’enfiler une robe de princesse. Chose dite, chose faite, la future mariée fait sensation auprès de sa mère et de sa sœur. Un vrai coup de cœur pour Kelly qui, avec sa traîne de 3 mètres de long, se trouve un air de ressemblance avec Lady Diana. La mariée juge Manon n’aime pas les froufrous présents sur le bustier de la robe, idem pour Anaïs. De son côté, Vanessa adore puisque sur sa robe à elle il y en a, des froufrous. D’ailleurs, cela l’inquiète un peu : « Je pense à moi, à ma robe qui est faite presque que de ça… Ca m’inquiète un peu », explique-t-elle. Les froufrous vont-ils coûter cher à Kelly et Vanessa ? Rendez-vous du lundi au vendredi 17h10 sur TF1 pour un nouvel épisode de Les plus belles mariées. Extrait de l’émission du mardi 24 avril.