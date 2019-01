INÉDIT - Les plus belles mariées reviennent lundi 4 février dans une saison 2 exceptionnelle !

Les plus belle mariées reviennent dès lundi 4 février à 17h10 pour une saison 2 qui s'annonce haute en couleur ! Un mariage, c’est l’événement d’une vie, une journée où tous les regards sont braqués sur une seule personne : la mariée ! Il s’agit le temps d’une journée de devenir la princesse que chacune a toujours rêvé d’être. Nous allons suivre quatre mariées dans les préparatifs de cette journée inoubliable. Elles vont tenter de trouver la plus belle tenue, la mise en beauté parfaite et l'accessoire qui saura les magnifier. Elles vont tout faire, au fil de leurs essayages, pour prouver à leurs concurrentes qu’une mariée comme elle, il n’y en a pas d’autres. Dans cette compétition inédite, elles seront toutes accompagnées de deux de leurs proches qui auront pour mission de les conseiller, et de les aider à faire les bons choix, car elles n'ont pas droit à l'erreur dans ce moment crucial de leurs vies ! Les futures mariées seront jugées et notées selon 4 critères : la robe de mariée, l’accessoire et la mise en beauté. Mais ce n'est pas tout ! Le vendredi, après s’être découvertes entièrement apprêtées, elles s’attribueront une ultime note : celle de la transformation ! Alors, laquelle des quatre futures mariées réussira à trouver la panoplie parfaite pour éblouir les autres et saura tirer son épingle du jeu ? Laquelle saura se démarquer et s'imposer comme la plus belle des mariées ? Rendez-vous à partir du lundi 4 février à 17h10 sur TF1 pour la saison 2 de l'émission « Les plus belles mariées ».