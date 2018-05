Décolleté plongeant et transparence, la robe de mariée qui fait débat

Pour le jour de son mariage, Lauralee souhaite ressembler à sa chanteuse préférée : Rihanna. La jeune femme de 20 ans mise sur sa plastique de rêve pour faire la différence. Pour que l’effet de surprise soit réussi, la future mariée casse les codes du mariage et essaye une robe noir très sexy et transparente. Son futur mari, présent pour l’essayage et son amie sont bluffés. Du côté des juges, les avis sont différents. « Il n’y a rien qui va ! Ce n’est pas possible de mettre ça pour un mariage, » lance Angélique. Lila quant à elle, ne mâche pas ses mots : « Quand je l’ai vue, je l’ai vue à poil ! » s’amuse-t-elle. Lauralee va-t-elle choisir sa robe coup de cœur pour son mariage ? Rendez-vous du lundi au vendredi 17h10 sur TF1 pour un nouvel épisode de Les plus belles mariées. Extrait de l’émission du mardi 1er mai.