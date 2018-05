Lila, une mariée très fleurie

Lila est la mariée du jour. Si elle était inquiète de ne pas trouver la robe de ses rêves, elle est tombée sur la perle rare. Une robe à fleurs qui « lui ressemble, » dit-elle. Ses proches sont charmés mais le trio de concurrentes l’est beaucoup moins. « Le motif n’est pas joli, » explique Emilie. Lauralee n’aime pas la couleur trop sombre de cette tenue : « Ca fait vieux. On dirait qu’elle est restée au grenier pendant cinq ans et elle a pris toute la poussière, » lâche-t-elle. Peu importe, Lila se voit déjà avec cette robe pour son mariage : « J’ai l’impression d’être moi. J’adore, elle m’enchante. Je me sens comme une fée bohême. » Lila va-t-elle choisir cette robe coup de cœur pour son mariage ? Rendez-vous du lundi au vendredi 17h10 sur TF1 pour un nouvel épisode de Les plus belles mariées. Extrait de l’émission du jeudi 3 mai.