Que la lumière soit ! La robe enguirlandée de Cynthia

Cynthia est la troisième mariée de la semaine. Elle sera en compétition face à Charlotte, Gwenaëlle et Nella. Mais Cynthia pense avoir un accessoire en plus qui fera toute la différence face à ses adversaires. Accompagnée de ses proches, la future mariée se prépare à être dans la lumière le jour de son mariage. Et pour cela, elle souhaite que sa robe éblouisse ses convives. Son accessoire sera donc des leds dans le jupon de sa robe. Mais ses proches ne semblent pas convaincus par cette robe enguirlandée. Qu’en pensent les mariées juges ? Rendez-vous dès le lundi 16 avril à 17h10 sur TF1 pour la nouvelle émission « Les plus belles mariées » présentée par Karine Ferri.