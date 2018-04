Manon trop critique AGACE ses concurrentes

Anaïs est la mariée du jour et concernant sa tenue, elle semble avoir trouvé la perle rare. Elle est conquise mais du côté des juges, le modèle ne les enchante pas et les avis ne sont pas très positifs. « Ca ne fait pas moderne ! Elle reste classique alors qu’elle a le corps pour porter quelque chose de magnifique », juge Kelly. Depuis le début de l’aventure, Manon a la critique facile et se lâche une nouvelle fois : « Je vais être méchante, mais dans les films d’horreur, les vielles mariées ont toujours ce genre de robe des années 60 avec une grosse dentelle. Ca fait mémère ! » A ses côtés, Kelly, n’en peut plus de ce sarcasme et n’attend qu’une chose : la mise en beauté de sa concurrente. « Je sais qu’elle ne sera pas tendre avec moi, mais je ne le serai pas non plus », s’amuse-t-elle. Rendez-vous du lundi au vendredi 17h10 sur TF1 pour un nouvel épisode de Les plus belles mariées. Extrait de l’émission du mercredi 25 avril.