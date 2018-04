Nella active la KARDASHIAN qui sommeille en elle

Nella souhaite être la plus belle pour son mariage et le jour J, la coiffure compte énormément. La jeune femme sait exactement ce qu’elle veut puisqu’elle en a « toujours rêvé. » Elle désire une coupe glamour et a apporté avec elle une photo pour montrer à la coiffeuse à qui elle veut ressembler. Nella souhaite s’inspirer d’une femme qu’elle apprécie beaucoup : Kim Kardashian. Ce qui fait immédiatement réagir Charlotte qui pense que la future mariée n’a « pas de personnalité, » mais aussi Gwenaëlle qui fait une « overdose » de la célébrité américaine. Le résultat final plaît beaucoup à Nella « C’est exactement ce que je voulais ! Je me sens très belle, très classe, » lance la future mariée, très émue. Que vont en penser les mariées juges ? Rendez-vous du lundi au vendredi 17h10 sur TF1 pour un nouvel épisode de Les plus belles mariées. Extrait de l’émission du jeudi 19 avril.