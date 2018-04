« On dirait un rosbif ! » : Quand la mariée se critique elle-même

Depuis le début de l’aventure, Manon s’est montrée sans langue de bois et parfois très critique vis-à-vis des futurs mariées. Aujourd’hui, c’est à son tour de faire sa mise en beauté. Lors des essayages pour trouver sa future robe, voilà que Manon se critique elle-même ! « On dirait un rosbif ! » s’amuse-t-elle, avant d’ajouter : « Je suis choquée ! Ce n’est juste pas possible… » Finalement, il n’y a pas qu’avec ses concurrentes qu’elle n’est pas tendre… Et cela fait bien marrer ses trois adversaires. « Je crois qu’on n’a pas besoin d’en rajouter, ils ont tout dit », lâche Kelly. Manon va-t-elle réussir à trouver la robe parfaite et se convaincre qu’elle est la plus belle ? Rendez-vous du lundi au vendredi 17h10 sur TF1 pour un nouvel épisode de Les plus belles mariées. Extrait de l’émission du jeudi 26 avril.