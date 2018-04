REGLEMENT DE COMPTES entre mariées

Tout au long de la semaine, Vanessa, Kelly, Manon et Anaïs ont tout mis en œuvre pour être élue la plus belle mariée. Avant de savoir laquelle d’entre elle remportera ce titre, l’heure est aux règlements de comptes. « Je pense qu’il y a eu peu de sincérité et beaucoup de stratégie », lance Manon, la future mariée à la critique plutôt facile. Cette dernière a été blessée suite aux attaques de Kelly concernant son physique. « Tu as toi-même mis tes complexes en avant et tu viens te plaindre ? Si tu n’es pas contente, perds du poids ma cocotte ! » se défend Kelly. Au tour de Manon de riposter : « Excuse-moi, mais tu n’es pas encore Miss France donc ne viens pas dire ça ! » Rendez-vous du lundi au vendredi 17h10 sur TF1 pour un nouvel épisode de Les plus belles mariées. Extrait de l’émission du vendredi 27 avril.