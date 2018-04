La robe de "Sœur Marie Gwen" ne fait pas l’unanimité

Gwenaëlle continue ses essayages entourée de ses proches. Sa maman est fan de sa fille ! Mais sera-t-elle fan de cette nouvelle robe ? La nouveauté, c’est le boléro qui couvre les épaules et les bras de Gwen. Pour nos trois futures mariées juges qui regardent la scène, cette robe ne lui va pas du tout ! Pour Charlotte, Gwen ressemble plus à une sœur qui rentrerait au couvent. Et qu’en pense la principale intéressée ? Pour Gwenaëlle aussi c’est la douche froide. Elle préfère retirer le boléro pour laisser apparaitre ses tatouages. C’est le soulagement ! Alors, va-t-elle choisir cette robe pour son mariage ? Pour le savoir, rendez-vous dès le lundi 16 avril à 17h10 sur TF1 pour la nouvelle émission « Les plus belles mariées » présentée par Karine Ferri.