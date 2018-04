La robe rock de Manon divise : « C’est une robe pour aller sous le sapin de Noël ! »

Vanessa est la première mariée de la semaine. Cette dernière souhaite faire ressortir son côté robe dans sa tenue de mariage. Et il semblerait qu’elle ait trouvé la perle rare qui correspond totalement à ce qu’elle désire. Une robe blanche, très courte et bouffante avec quelques petites touches dorées. Un look que la future mariée approuve totalement et juge « très original ». Mais du côté de ses adversaires, la robe ne fait pas l’unanimité et est victime de nombreuses critiques. « Non mais c'est la robe pour aller sous le sapin de Noel », lâche Manon, avant d’ajoute r : « Ca pique les yeux, si on découpe la robe on peut en faire une nappe pour noël ! » Rendez-vous du lundi au vendredi 17h10 sur TF1 pour un nouvel épisode de Les plus belles mariées. Extrait de l’émission du lundi 23 avril.