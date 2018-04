SENSATION - La tigresse Nella se tranforme en chaton...

Nella est la quatrième mariée de la semaine de la prochaine émission « Les plus belles mariées » dès lundi sur TF1. Nella veut une robe qui mettra ses formes en valeur et qui la rendra sexy le jour où elle va dire OUI à l’amour de sa vie. C’est avec deux amies qu’elle essaye une robe de mariage quand soudain, l’émotion envahit le salon. La tigresse Nella rentre ses griffes et se laisse gagner par l’émotion. Elle se transforme en chaton comme dirait Gwen. Alors, cette robe sera-t-elle la robe coup de cœur de Nella ? Pour le savoir, rendez-vous dès le lundi 16 avril à 17h10 sur TF1 pour la nouvelle émission « Les plus belles mariées » présentée par Karine Ferri.