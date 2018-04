« Je trouve ça RIDICULE » : L’accessoire de Charlotte fait jaser

Charlotte, notre première future mariée de la semaine, se lance à la recherche de l’accessoire parfait. Elle sait qu’elle veut un chapeau mais lequel ça c’est une autre question. Elle essaie d’abord une capeline « là, elle va mémère vraiment » s’affole Nella, « je suis choquée ». « C’est un chapeau pour aller en guinguette » confie Gwenaëlle, pas emballée non plus par l’idée de la capeline. Charlotte n’est pas fan non plus du modèle, elle se laisse donc tenter par un « bibi ». « Elle n’a pas une tête à chapeau », Gwenaëlle n’aime décidemment pas l’accessoire choisi par Charlotte. La mariée du jour essaie le troisième et dernier modèle, plus travaillé. Mais les filles ne sont toujours pas emballées, « ça c’est le chapeau de la grand-mère » rigole Cynthia, « c’est grave moche, ça fait vraiment vieux jeu » balance Nella. Alors quel chapeau choisira Charlotte ? Et quelle note obtiendra-t-elle pour le choix de son accessoire ? Réponse dans l’émission « les plus belles mariées », diffusé lundi 16 avril à 17h10 sur TF1.