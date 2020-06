AVANT PREMIÈRE - Les plus belles vacances, saison 3 : Le premier épisode disponible grâce à MYTF1 Premium

Par| Écrit pour TF1 Le 05/06/20 à 13:00 , mis à jour le 05 Juin 2020 à 13:34 | Voir le site de Les plus belles vacances

Une nouvelle saison inédite des “Plus belles vacances” arrive le Lundi 8 juin sur TF1. Découvrez le premier épisode en avant-première !

Avant-première MYTF1 Premium

La saison inédite des Plus belles vacances arrive sur vos écrans, le Dimanche 8 juin à 18h10 sur TF1. Bonne nouvelle ! Si vous êtes abonné à Canal+, SFR, Orange, Bouygues ou encore Free, vous êtes un téléspectateur privilégié ! Et pour cause, MYTF1 Premium vous permet de visionner l’intégralité du premier épisode.

Au programme

Pour cette saison inédite, chaque jour, du lundi au vendredi, des duos de vacanciers vont avoir une chance incroyable : visiter de sublimes lieux afin de choisir le meilleur endroit où ils poseront leurs valises pour leurs prochaines vacances. Dans chaque lieu, ils feront la rencontre d’un duo de propriétaires qui défendra la qualité de l’hébergement et les loisirs possibles puisque l’objectif est de convaincre les duos de vacanciers. A chaque nouvel épisode, les vacanciers auront une problématique bien précise :

Deux mamans solo qui cherchent un endroit pour partir avec leurs enfants

Une équipe de football féminine au complet qui part en vacances

Les premières vacances d’un jeune couple après l’arrivée du nouveau-né

Deux familles qui cherchent un séjour à petit budget

Six cousines qui décident d’organiser une joyeuse cousinade

Les plus belles vacances, du lundi au vendredi à 18h10 sur TF1