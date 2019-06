Les plus belles vacances, saison 2 - Le premier épisode disponible en avant-première sur MYTF1 Premium

Par| Écrit pour tf1 |Le 19/06/19 à 16:00 , mis à jour le 19 Juin 2019 à 15:54 | Voir le site de Les plus belles vacances

"Les plus belles vacances" reviennent le lundi 24 juin sur TF1. Découvrez le premier épisode de la saison 2 en avant-première, grâce à MYTF1 Premium sur SFR, Orange et Bouygues.

Avant-première MYTF1 Premium

Les plus belles vacances reviennent pour une saison 2 à partir du Lundi 24 juin prochain, 18h15 sur TF1. Si vous êtes abonné à SFR, Orange ou Bouygues, vous êtes un téléspectateur privilégié ! Et pour cause, MYTF1 Premium vous permet de visionner l’intégralité du premier épisode de la saison 2.

Bienvenue dans la première compétition ensoleillée !

Où passer ses vacances d’été ? Selon quels critères ? Maisons d’hôte ou villas grand luxe, lézarder sur le sable ou pratiquer des activités tous azimuts ? Des questions que se posent bon nombre d’estivants chaque année. Dans Les plus belles vacances, découvrez une compétition inédite joyeusement portée par Valérie Damidot, mettant en regard des duos de vacanciers et des propriétaires de lieux de vacances qui feront tout pour les séduire et emporter le prix.

Les plus belles vacances, saison 2 - Du lundi au vendredi à 18h15 sur TF1