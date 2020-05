Valérie Damidot : “Cette saison 3 va nous faire rêver”

"Les plus belles vacances" sont de retour le Lundi 8 juin prochain à 18h10 sur TF1. Valérie Damidot se confie en exclusivité pour MYTF1.

Quelles sont les nouveautés de cette troisième saison des Plus belles vacances ?

Valérie Damidot : Les saisons précédentes, nous sommes allés en Occitanie, Côte d’Azur ou encore région Paca et la Nouvelle Aquitaine ! Cette année, on s’y rend toujours mais il y a une nouvelle destination. Pour la première fois, nous sommes allés dans des maisons de vacances à la montagne. Ainsi, vous découvrirez le Lac d’Annecy, le Lac Léman, … La montagne reste une destination très prisée des familles. Cette année encore vous allez découvrir des lieux de rêve, toujours différents d’une saison à l’autre ! Et le profil des vacanciers varie une fois de plus avec des problématiques très diverses : des mamans solo, une cousinade, un équipe de football... Une chose est sûre : On vous promet du dépaysement et de l’évasion.

Cette saison, plus que les précédentes, les téléspectateurs vont découvrir des hébergements de rêve...

Valérie Damidot : On a évidemment des campings familiaux et des vacances petits budgets mais c’est vrai que cette année, vous allez vraiment découvrir des lieux d’exception. La raison est simple : Nous avons eu beaucoup de projets de vacances en bande cette saison. Des amis qui fêtent un anniversaire, une équipe de foot féminine qui part en vacances ensemble, des candidats de télé-réalité qui vont beaucoup nous amuser…À plusieurs, le budget est souvent plus important et vous donne accès à ces maisons de rêve que vous allez visiter ! J’ai personnellement été émerveillée en découvrant certaines maisons hallucinantes avec des vues à couper le souffle. On a aussi réussi à trouver des maisons de rêve à petit budget. Je pense notamment à cette maison en bord de plage en Corse pour ce jeune couple et ses enfants... On espère faire rêver les gens à travers leur écran.

Qui sont les vacanciers que nous allons découvrir ?

Valérie Damidot : Les saisons précédentes, on avait beaucoup de familles. Profil type : couple avec des jeunes enfants. Cette saison, on a vraiment des profils différents comme, par exemple, deux mamans célibataires avec leurs enfants.

Et les propriétaires ?

Valérie Damidot : Les propriétaires sont toujours dans un esprit très bon enfant. Ils ne se cassent pas les uns les autres. Au contraire, ils reconnaissent toujours les qualités des autres maisons. Ils sont parfois aussi admiratifs en découvrant les autres locations.

De votre côté, vous avez toujours votre rôle de garant bienveillant et solaire de l’émission ?

Valérie Damidot : Comme toujours, je continue de donner des conseils pratiques : recettes anti moustiques ou anti coups de soleil… Je parle aussi beaucoup de l’organisation des vacances. Par exemple, bien vérifier qu’il y a le matériel pour les enfants à disposition, type lit parapluie et chaise haute. Vérifier aussi les piscines et la sécurité mise en place. Autant de choses auxquelles on ne pense pas forcément lorsqu’on loue une maison. Je donne également mon avis sur les locations en fonction des besoins des vacanciers. Enfin, je partage mes connaissances sur les régions que nous visitons : l’ensoleillement, la chaleur de l’eau, le patrimoine culturel…

Et vous, à quoi ressemblent vos vacances ?

Valérie Damidot : je cherche toujours une grande maison de vacances pour pouvoir recevoir à la fois, ma famille et mes amis de passage. Je vais toujours à l’île de Ré mais cette année, je devais partir en Espagne. J’ai dû malheureusement annuler mes vacances comme beaucoup de français, en raison de la crise sanitaire. Alors, je regarde les locations à l’Ile de Ré. Evidemment, j’essaie, à l’image des conseils que je donne, de faire attention à tout quand je réserve. Mais heureusement que j’ai ma fille et mon mari qui sont plus rigoureux que moi sur certains points. Hier encore, j’ai failli me faire arnaquer en louant une maison à l’île de Ré sur un site frauduleux. Il faut vraiment être encore plus vigilant cette année et vérifier que le contrat de location est un vrai !

Vous souhaitez adresser un message aux téléspectateurs ?

Valérie Damidot : Le gouvernement autorise les français à partir en vacances en juillet et en août donc cette émission est parfaite pour leur donner des idées de lieux de vacances et de destinations aussi ! Nous espérons évidemment que cette saison 3 leur permettra de s’évader. Et je voudrais leur dire simplement de bien profiter bien de leurs vacances mais surtout de continuer à faire attention à eux. N’hésitez pas à faire comme moi et à prendre les adresses pour cette année et pourquoi pas pour l’année prochaine !

