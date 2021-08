Les plus belles vacances - Couple de surfeurs

En savoir plus sur Valerie Damidot

Dire oui aux grasses matinées, aux apéros au coucher du soleil et aux parties de pétanque endiablées… Les vacances, on en a bien besoin dans cette période si particulière. Tout le monde les attend avec impatience pour enfin décompresser, se détendre et lâcher-prise une bonne fois pour toutes ! Encore faut-il trouver l’endroit idéal ! Pour cette 3ème saison, Valérie Damidot vous invite de nouveau à découvrir des lieux de vacances uniques et des hébergements de rêve pour un dépaysement garanti ! Cette année, direction la Corse et ses eaux cristallines, les belles plages de la Côte d’Azur, mais aussi la destination familiale par excellence : l’Occitanie.Egalement, pour la première fois, direction la montagne pour découvrir les merveilleux paysages des lacs Alpins : lac d’Annecy, lac du Bourget, lac Léman ! Puis, pour les amateurs de vacances «nature et authentique», départ pour le Pays Basque, le paradis des surfeurs, le bassin d’Arcachon, mais aussi les Landes et son tourisme «écolo», l’évasion sera une fois de plus au rendez-vous. Pour cette saison inédite, chaque jour, du lundi au vendredi, des duos de vacanciers vont avoir une chance incroyable : visiter de sublimes lieux afin de choisir le meilleur endroit où ils poseront leurs valises pour leurs prochaines vacances. Dans chaque lieu, ils feront la rencontre d’un duo de propriétaires qui défendra la qualité de l’hébergement et les loisirs possibles puisque l’objectif est de convaincre les duos de vacanciers. A chaque nouvel épisode, les vacanciers auront une problématique bien précise :-