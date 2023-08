Les plus belles vacances - Couple surfeurs

En savoir plus sur Valerie Damidot

Aujourd'hui, direction la nouvelle aquitaine où 3 duos de propriétaires sont prêts à tout pour offrir à nos futurs vacanciers les vacances de leurs rêves. Dans l'auberge de jeunesse de Mélanie et Dimitri, c'est fun, surf et convivialité garantis. De leur côté, c’est des vacances hippies que proposent Camille et Valérie grâce à leur combi vintage permttant de découvrir la côte atlantique en toute liberté. Enfin, nos futurs vacanciers auront la possibilité de choisir le confort au cœur de la nature avec le camping écolo de Pascal et Charlotte. Ce sont trois propositions de vacances aux antipodes que de nos futurs vacanciers préférés sont sur le point de découvrir et de visiter afin de choisir le meilleur endroit où poser leurs valises pour leurs prochaines vacances. Qui de ces trois propriétaires sera l'heureux gagnant et remportera la somme de 500 euros ?