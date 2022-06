Les plus belles vacances - Découvrez les premières images

En savoir plus sur Valerie Damidot

Quand vient le temps des vacances, c’est enfin l’heure de profiter d’un repos bien mérité ! Et pour cela, autant trouver l’endroit parfait ! Pour cette 5ème édition de «Les plus belles vacances», Valérie Damidot vous emmène découvrir des hébergements de rêve, dans des paysages à couper le souffle ! Chaque jour, du lundi au vendredi, des duos de vacanciers auront la chance de découvrir des lieux d’exception afin de les aider à choisir l’endroit idéal où passer leurs plus belles vacances ! Comment les propriétaires vont-ils convaincre les futurs vacanciers de choisir leur hébergement ? Bienvenue dans la plus grande compétition de lieux de vacances !