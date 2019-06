Les Plus Belles Vacances - Emission du 24 juin 2019 - Premières minutes

Alors que les vacances d’été approchent, la pétillante Valérie Damidot vous invite à découvrir des lieux de vacances uniques pour vivre un séjour de rêve ! Cette année, direction les plus belles destinations de vacances de France : la Corse, la Côte d’Azur, les Landes, le Lubéron, les Gorges du Verdon, le Pays Basque, l’Ile de Ré et la belle Provence… De nouveaux duos de vacanciers vont avoir une chance incroyable : visiter de sublimes lieux de vacances afin de choisir l’endroit idéal où ils poseront leurs valises. Dans chaque lieu, un duo de propriétaires sera présent pour défendre ce lieu de vacances : entre la qualité et le confort de l’hébergement et les loisirs possibles, ils vont tout donner pour convaincre les duos de vacanciers. Pour cette deuxième saison, retrouvez chaque jour du lundi au vendredi, Les Plus Belles Vacances sur TF1 à 18h15.