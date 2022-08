Les plus belles vacances - EVG/EVJF

En savoir plus sur Valerie Damidot

Direction l'île-de-beauté, le paradis des vacanciers. Trois propriétaires vont nous ouvrir les portes de lieu d'exception. La villa avec vue panoramique sur la mer de Mélanie et Ornella, la maison d'hôtes de luxe d'Alain et Loreena et enfin, la villa moderne avec piscine de Nicole et Andrée. Trois lieux de vacances qui font la fierté de leurs propriétaires et devraient faire craquer nos vacanciers du jour : Fiona, 23 ans, étudiante en Master d'espagnol et Thibault, 33 ans, informaticien. Pour enterrer leurs vies de célibataires ils cherchent une maison qui donnera un avant-goût de leur mariage. Leurs critères : une villa luxueuse avec un grand salon pour y faire la fête, une piscine, le tout dans un budget de 80 euros par personne soit 800 euros par nuit. Comment les propriétaires vont-ils convaincre les futurs vacanciers de choisir leur hébergement ? Bienvenue dans la plus grande compétition de lieux de vacances !