Les plus belles vacances - Famille avec ados

Quand vient le temps des vacances, c’est enfin l’heure de profiter d’un repos bien mérité ! Et pour cela, autant trouver l’endroit parfait. Aujourd'hui c'est en Occitanie que trois propriétaires vont nous ouvrir les portes de leurs petits paradis : la maison avec piscine d'Alexandre et Laurie, le dôme en pleine nature de Cédric et Camille et le camping en bord de mer de Patrice et Alice. Trois propositions très différentes, que notre famille composée de Stéphanie, 36 ans , entrepreneuse dans le prêt-à-porter et Nicolas, 40 ans coach sportif, sont sur le point de découvrir pour profiter avec leurs 3 adolescentes ! Leurs critères : une hébergement dans la nature, proche de l'eau avec 3 chambres pour un budget de 380 euros par nuit. Comment les propriétaires vont-ils convaincre les futurs vacanciers de choisir leur hébergement ? Bienvenue dans la plus grande compétition de lieux de vacances !